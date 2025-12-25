Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Yılbaşı" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Yılbaşı" konseri düzenleyecek.

        Giriş: 25.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:14
        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Yılbaşı" konseri
        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Yılbaşı" konseri düzenleyecek.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl coşkusu için dünya klasiklerinden oluşan seçkin bir repertuvar hazırlandı.

        Başarılı orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 27 ve 29 Aralık'ta "Yılbaşı" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak. Konser, yeni yıl ruhunu senfonik bir şölenle sahneye taşıyacak.

        Gecede yeni yıl konserlerinin vazgeçilmez bestecileri ve müzik tarihinin sevilen eserleri, sanatseverler için seslendirilecek.

        Johann Strauss II'nin Fledermaus Uvertürü ve Wo die Zitronen blüh'n valsiyle açılacak konser, Franz Lehar'ın Şen Dul'dan seçilen valsleri, Bizet'in L'Arlesienne süitlerinden Adagietto ve Farandole bölümleriyle devam edecek.

        Rossini'nin Sevil Berberi Uvertürü, Suppe'nin Hafif Süvari Uvertürü, Chabrier'nin Espana eseri ve Dvorak ile Brahms'ın Slav ve Macar dansları, Çaykovski'nin Fındıkkıran balesinden Çiçek Valsi ve Pas de Deux bölümleri yeni yıl atmosferini sahneye taşıyacak. Konser, Johann Strauss I'in geleneksel Radetzky Marşı ile coşkulu bir final yapacak.

        Konserin başkemancılığını Demet Emen üstlenecek.

        Orkestra sahnede yeni yıl coşkusunu güçlü bir müzikal bütünlük içinde izleyiciyle buluşturacak. Bu özel program, yılı kapatırken hem klasik müzik tutkunlarına hem de yeni yıl atmosferini müzikle yaşamak isteyenlere müzikal bir ziyafet yaşatacak.

