Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (3)
TUTUKLANDIAntalya'da,birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldüren Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da,birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldüren Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.