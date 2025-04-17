Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (3)

        TUTUKLANDIAntalya'da,birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldüren Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TUTUKLANDI

        Antalya'da,birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldüren Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Futbolda Selectum Junior World Cup Antalya başladı
        Futbolda Selectum Junior World Cup Antalya başladı
        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor" sempozyumu düzenlendi
        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor" sempozyumu düzenlendi
        26. Tarım ve Seracılık Festivali programı belli oldu
        26. Tarım ve Seracılık Festivali programı belli oldu
        Kumluca'da açılacak koroner anjiyografi ünitesi modern tıbbi donanımıyla hi...
        Kumluca'da açılacak koroner anjiyografi ünitesi modern tıbbi donanımıyla hi...
        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (2)
        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (2)
        Antalyalı genç sanayiciler, İspanya'da ticari ziyaretlerde bulundu
        Antalyalı genç sanayiciler, İspanya'da ticari ziyaretlerde bulundu