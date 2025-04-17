Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (3) TUTUKLANDIAntalya'da,birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup öldüren Hasan Keşkil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL