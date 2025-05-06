Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ATV takla attı: 2 ölü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü Yaman Akıncı (36) ve yanındaki Lütfullah Gökdere (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATV takla attı: 2 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü Yaman Akıncı (36) ve yanındaki Lütfullah Gökdere (29), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın kontrolünü yitirdiği 48 BH 398 plakalı ATV, takla atıp yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da gazetecilerle bulu...
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da gazetecilerle bulu...
        Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
        Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan AGC'nin "Basın Sohbetleri"nin konuğu ol...
        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan AGC'nin "Basın Sohbetleri"nin konuğu ol...
        Bu kez hedefleri şampiyonluk
        Bu kez hedefleri şampiyonluk
        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bı...
        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bı...
        BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı
        BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı