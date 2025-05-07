Komiser Nisa, hedefi 12'den vuruyor

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde uzman atış eğitmeni olan komiser Nisa Aydın (47), çocukken tahta tabancayla hayalini kurup gerçekleştirdiği polislik mesleğini binlerce meslektaşına eğitim vererek sürdürüyor. Gözü kapalı isabetli atışlarıyla dikkati çeken ve 'Lara Croft'a benzetilen Aydın, "Güçlü bir Türk kadınıyım. Lakapla değil, 'Nisa Aydın' olarak anılmak istiyorum" dedi.

Kırıkkale'de 6 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nisa Aydın, çocukluk hayali olan polislik için eğitim hayatına başladı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, eğitimini tamamladıktan sonra polis oldu. Mesleğe ilk adım attığı yıllarda kendisini denemek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bölge Atış Şampiyonası'na katılan Aydın, 3'üncülük elde etti. Aydın, 1 yıl sonra yeniden katıldığı yarışmada, bu kez şampiyon oldu. 25 yıldır hedefi 12'den vurduğunu söyleyen Aydın, meslektaşlarına önce örnek, ardından idol oldu.

'KULLANMADIĞIM SİLAH KALMADI'

15 senedir atış poligonunda polislere eğitim veren Nisa Aydın, yıl içinde binlerce polisi hareketli ve sabit hedeflere yönelik eğitiyor. Tek elle ve gözleri kapalı yaptığı atışlarla tam isabet sağlaması dolayısıyla Aydın, meslektaşları tarafından Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor. “Kullanmadığım silah kalmadı" diyen komiser Nisa Aydın, silah eğitimine olan tutkusunu ve mesleğine duyduğu sevgiyi her fırsatta vurguluyor.