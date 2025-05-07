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        Komiser Nisa, hedefi 12'den vuruyor

        ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde uzman atış eğitmeni olan komiser Nisa Aydın (47), çocukken tahta tabancayla hayalini kurup gerçekleştirdiği polislik mesleğini binlerce meslektaşına eğitim vererek sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:55
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        Komiser Nisa, hedefi 12'den vuruyor
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        ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde uzman atış eğitmeni olan komiser Nisa Aydın (47), çocukken tahta tabancayla hayalini kurup gerçekleştirdiği polislik mesleğini binlerce meslektaşına eğitim vererek sürdürüyor. Gözü kapalı isabetli atışlarıyla dikkati çeken ve 'Lara Croft'a benzetilen Aydın, "Güçlü bir Türk kadınıyım. Lakapla değil, 'Nisa Aydın' olarak anılmak istiyorum" dedi.

        Kırıkkale'de 6 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nisa Aydın, çocukluk hayali olan polislik için eğitim hayatına başladı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, eğitimini tamamladıktan sonra polis oldu. Mesleğe ilk adım attığı yıllarda kendisini denemek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bölge Atış Şampiyonası'na katılan Aydın, 3'üncülük elde etti. Aydın, 1 yıl sonra yeniden katıldığı yarışmada, bu kez şampiyon oldu. 25 yıldır hedefi 12'den vurduğunu söyleyen Aydın, meslektaşlarına önce örnek, ardından idol oldu.

        'KULLANMADIĞIM SİLAH KALMADI'

        15 senedir atış poligonunda polislere eğitim veren Nisa Aydın, yıl içinde binlerce polisi hareketli ve sabit hedeflere yönelik eğitiyor. Tek elle ve gözleri kapalı yaptığı atışlarla tam isabet sağlaması dolayısıyla Aydın, meslektaşları tarafından Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor. “Kullanmadığım silah kalmadı" diyen komiser Nisa Aydın, silah eğitimine olan tutkusunu ve mesleğine duyduğu sevgiyi her fırsatta vurguluyor.

        Mesleğinde 25 yılı tamamlayan komiser Nisa Aydın, "15 yıldır da aktif olarak poligonda eğiticilik yapıyorum. Çocukluğumdan beri hayalim polis olmaktı. Ulaşamayacağım bir hedef gibi geliyordu. Küçüklüğümde elime aldığım bir tahta tabancam vardı, onunla oynuyordum. Şimdi ise işim gerçek silahlarla. Yeni mezun olup göreve başladığımda bir atıcılık yarışmasına katıldım. Tamamen tesadüftü, kendimi denemek istedim. Bölge atış şampiyonasında 3'üncü oldum. Bir yıl sonra yeniden katıldım ve şampiyon oldum. Bu benim en unutamadığım mesleki anım oldu" diye konuştu.

        MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK

        Kadın meslektaşlarına örnek olmaya devam edeceğini belirten Aydın, "Meslekte silahla bu kadar haşır neşir olunca meslektaşlarım bana 'Lara Croft' lakabını taktı. Ben her şeyden önce güçlü bir Türk kadınıyım. Onları temsil etmekten de gurur duyuyorum. Lakapla değil, 'Nisa Aydın' olarak anılmak istiyorum. Bu işe baş koyduğumdan itibaren kadın meslektaşlarım tarafından idol olarak bakılıyorum. Bir hayaliniz varsa arkanızdan binlerce kadın gelir. Türk kadını azimlidir ve kararlıdır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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