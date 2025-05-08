TGF Başkan Vekili Özdemir: Olimpiyatlarda başarılı olmamız lazım

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda 7 Türk sporcunun yer aldığını belirterek, “7 Türk sporcunun bu turnuvada oynaması Türk golf sporu açısından çok önemli köşe noktasıydı, bunu aştık. Hedefimiz Avrupa'da ve dünyada düzenlenen turnuvalara Türk sporcularını yollamak. Genç sporcuları golf federasyonuna katarak turnuvalarda 10-15 sporcuyla yer almamız, olimpiyatlarda başarılı olmamız lazım" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası devam ediyor. TGF Başkan Vekili Nihat Özdemir, European Tour'un uzun zaman sonra yeniden Antalya'da gerçekleştirildiğini anlattı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen European Tour'un sürekli hale getirilen turnuva olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Türkiye'de golf için büyük yatırımlar yapıldı. Eksiğimiz vardı. European Tour uzun zamandır oynanmıyordu. Öncesinde 7 defa oynandı. Bu sefer 8'incisi oldu. Bunu düzenleme imkanı bizim federasyonumuzda gerçekleşti. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada kalmaması lazım. Bu başlangıç ve sürekli hale getirilen turnuva olması lazım. Federasyon olarak gerekli çalışma ve görüşmeleri yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yanımızda oldu, ana sponsorumuz Türk Havayolları'na, Regnum otelleri ve sahası sahibi Fikret Öztürk'e teşekkür ederim. Kendisi golfe yatırım yaptı ve turnuvaya gerekli destekleri sağladı. Güzel saha, hava güzel, katılanlar çok mutlu. Golfçülerin tek ricası 'Bunu sürekli hale getirin.' Bizim düşüncemiz de bu. Çalışmalarımız devam edecek. Bunu sürekli hale getirecek ekibimiz de var" diye konuştu.

'ANADOLU'DA GOLF YILDIZLARININ ÇIKACAĞINA İNANIYORUM' Turnuvada 7 Türk sporcunun yer aldığına dikkati çeken Özdemir, “İyi, orta neticeler alanlar var. Yarın oyunlarına, iddialarını sürdürmeye devam edeceklerine inanıyorum. 7 Türk sporcunun bu turnuvada oynaması Türk golf sporu açısından çok önemli köşe noktasıydı, bunu aştık. Hedefimiz Avrupa'da ve dünyada düzenlenen turnuvalara Türk sporcularını yollamak. İyi neticeler alacağız. Veteran oyuncusuyum. Golf sporunu seviyor, oynuyorum. Önemli olan gençlerin bu spora kazandırılması. İstanbul ve Antalya'da akademi kurmak yeterli değil. Anadolu'ya yaymak lazım. Anadolu'da kıymetli, değerli golf yıldızlarının çıkacağına inanıyorum. Federasyon olarak yol haritamızı biliyoruz. Genç sporcuları golf federasyonuna katarak turnuvada 10-15 sporcuyla yer almamız, olimpiyatlarda başarılı olmamız lazım." KAYMAKAM ŞAHİN: 15 KİLOMETREDE 16 GOLF SAHASININ OLDUĞU ENDER YERLERDEN BİRİ Serik Kaymakamı Cemal Şahin ise golf sporunda önemli sporcuların yer aldığı turnuvanın Belek'te düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Golf turizminin Belek turizminine öne çıkmasına katkı sağladığını anlatan Şahin, golf sporunun bölgedeki turizm faaliyetlerinin 12 ay sürmesine imkan sağladığına değindi. Belek bölgesinin yılda yaklaşık 3 milyon yabancı turisti ağırladığını belirten Şahin, “15 kilometre içerisinde 16 golf sahasının olduğu ender yerlerden biri Belek. Önemli turnuvaya ev sahipliği yapmak misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Turizmden ciddi gelir elde ediyoruz. Bölgede turizmin yanında tarımı da destekliyoruz. Turizmi sadece güneş, deniz, kum olarak değil, golf, futbol, tenis, kongre etkinlikleriyle ele aldığımızda turizm daha da katma değerli sektör oluyor. Golf de bizim turizmdeki en önemli faktörlerden biri. Belek bölgesi dünyada golf camiasında tanınan bir yer. Tesis kapasitemiz oldukça iyi durumda. Gelen misafirlerimizin memnun olmasından mutlu oluyoruz. Turnuvaya gelen misafirler en yakın zamanda burada olmak, yeni turnuvalara katılmak istiyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.