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        Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Özgür Süleyman Yılmaz (30) ve Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski (64) yaşamını yitirdi, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:30
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        Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada Özgür Süleyman Yılmaz (30) ve Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski (64) yaşamını yitirdi, 5'i yabancı 7 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. R.G. (62) idaresindeki 07 BZY 296 plakalı tur minibüsü, kavşaktan dönerken, Özgür Süleyman Yılmaz'ın kullandığı 07 BYC 436 plakalı otomobille çarpıştı. Özgür Süleyman Yılmaz ile servis aracındaki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü R.G. ile otomobildeki S.Y. (22) ve turistler Hollanda uyruklu H.A.E.M.V.D.B. (57), G.J.V.R. (61) ile Polonya uyruklu M.K.P. (39), Z.K.P. (36) ve L.P. (4) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sürücü R.G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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