Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        16 yıl bezle yaşamını sürdüren Sıla, ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu

        ANTALYA'dayaşayan Sıla Kahraman (21), kendisinde 4 yaşında başlayan istemsiz dışkı kaçırma problemi nedeniyle 16 yıl bez kullanmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yıl bezle yaşamını sürdüren Sıla, ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'dayaşayan Sıla Kahraman (21), kendisinde 4 yaşında başlayan istemsiz dışkı kaçırma problemi nedeniyle 16 yıl bez kullanmak zorunda kaldı. 1,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne başvuran Kahraman, kendi karın yağından elde edilen kök hücreden zenginleştirilmiş özel karışımın, vücuduna enjekte edilmesiyle sağlığına kavuştu.

        Sıla Kahraman, kendisinde 4 yaşında başlayan istemsiz dışkı kaçırma problemi nedeniyle sosyal yaşantısında zorluklar yaşadı. Öz güven problemi de yaşayan Kahraman'ın sürekli bez kullanmak ve dışarı çıkarken endişe duymak, hayatının bir parçası haline geldi. Yıllarca farklı tedavi yöntemleri denemesine rağmen hiçbirinden sonuç alamadı. 1,5 yıl önce annesi Behice Kahraman ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Kahraman, Genel Cerrahi ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin ve ekibinin geliştirdiği ve ilk kez AÜ'de kullanılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

        KÖK HÜCRENİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN FAYDALANILDI

        Hastanın kendilerine başvurduğunda 16 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Doç. Dr. Özgür Dandin, "Sıla, bugüne kadar birçok tedavi yöntemini denemiş ancak başarılı olamamış. Tanı koymak amacıyla yaptığımız elektrofizyolojik incelemelerde, anal sfinkter kaslarını çalıştıran sinirlerde hasar tespit ettik. Daha önce uygulanan klasik yöntemlerin işe yaramadığını görünce, alternatif bir tedavi arayışına girdik. Hastanın karnından alınan yağ dokusunu mekanik filtrasyondan geçirerek, kök hücre elde etmeyi ve yağ dokusunun mekanik dolgu etkisiyle birlikte kök hücrenin iyileştirici ve yenilenme etkisinden faydalanmayı planladık" dedi.

        İLK SEFERDE BAŞARI SAĞLANDI

        Daha önce makat fıtığı, fistül ve yara tedavilerinde benzer yöntemleri kullandıklarını hatırlatan Doç. Dr. Dandin, "Ancak sfinkter kası ve sinir hasarına yönelik bu teknik, literatürde birebir olarak yer almıyor. Yöntemimizi ilk kez Sıla'da uyguladık. İşlem sonrası hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız, ilk kez büyük tuvaletini kontrol edebildiğini söyledi. Bu hem bizim hem ailesi için büyük bir mutluluk oldu" diye konuştu.

        YENİ HASTALAR İÇİN UMUT OLDU

        Yaklaşık 8 ay sonra yapılan kontrollerde, hastada belirgin bir iyileşme görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dandin, "İlk EMG 2022 yılında yapılmıştı. Yeni tetkiklerde patolojik bulguya rastlanmadı. Şu anda tedavinin üzerinden 15-16 ay geçti ve herhangi bir sorun yaşamıyor. Başta ikinci bir seans planlamıştık ancak gerek kalmadı. Bu ilk başarılı uygulamamızın ardından benzer şikayetleri olan birçok hastaya aynı işlemi gerçekleştirdik ve anlamlı oranlarda başarı elde ettik" dedi.

        'ÖZ GÜVENİM YERİNE GELDİ'

        Yıllarca bez kullandığı için hayatının büyük bölümünde öz güven sorunu yaşadığını belirten Sıla Kahraman, "Tedavi sürecinden sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Öz güvenim yerine geldi ve mutluyum" diye konuştu. Kızı ile denemedikleri tedavi kalmadığını belirten Behice Kahraman, "Mücadelemiz 16 yıl sürdü, hastalık Sıla 4 yaşındayken başladı. Uzun araştırmalardan sonra Özgür hocamızla tanıştık ve birlikte operasyon kararı aldık, ilk denemede başarılı olduk. Kontrole gittiğimizde hocamız '1 seans daha gerekebilir' diye düşünüyordu ama durumumuzu görünce şaşırdı. Bu hastalık sosyal açıdan çok zorluydu. Sıla hiçbir yere çıkmak, arkadaşlık kurmak istemiyordu. Ameliyattan 1 hafta sonra hayatımız değişti. Önce evdeki sabit koltuğu ve koruyucu örtüleri kaldırdık. Ardından kızımın ağzından 'Anne, dışarı çıkalım' sözlerini duydum" dedi.

        'DENEYİMİMİZİ HERKESİN DUYMASINI İSTİYORUM'

        Sıla'nın iyileştiğini fakat doktor kontrolünde olduğunu belirten Behice Kahraman, "Daha önce farklı şehirlerde birçok cerraha gittik ama 'Çocuk sıkamıyor' demekten öteye geçemediler. Egzersizler, önerilen yöntemler sonuç vermedi. Özgür Hocamız sayesinde bambaşka bir hayata başladık. Ameliyat günü akşam taburcu olduk. Sadece şırınga ucu büyüklüğünde bir kesi vardı. Ameliyat öncesi EMG'de sinir uyarısı yokken, birkaç ay sonra kontrollerde sinirlerin çalıştığını gördük. Deneyimimizi herkesin duymasını istiyorum, ben de çevreme anlatıyor, benzer sorunu olanları yönlendiriyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Fenerbahçe final için parkede!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Mehtap bebeğin ölümünde anne ve baba için karar çıktı!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Sağlık Bakanlığı'ndan "İngiliz vatandaşının kalbi izinsiz alındı" iddiasına açıklama
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        "Ölümün kıyısından döndüm"
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
        İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

        Benzer Haberler

        Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını ö...
        Antalya'da anneanne ve babaanneler torunlarına tescilli gülüklü çorbasını ö...
        Apartmanda köpek besleme krizi; komşular koku ve hijyen sorunundan şikayetç...
        Apartmanda köpek besleme krizi; komşular koku ve hijyen sorunundan şikayetç...
        Antalya turizmi 3 milyonu geçti
        Antalya turizmi 3 milyonu geçti
        Dahiliye uzmanları Antalya'da kongrede buluştu
        Dahiliye uzmanları Antalya'da kongrede buluştu
        Antalya'da LÖSEV'den lösemili hastalara destek
        Antalya'da LÖSEV'den lösemili hastalara destek
        Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Antalya'da 50 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçısı yakalandı