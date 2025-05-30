Antalya'da denizde oluşan hortumlar kamerada

Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi sahili ile Alanya'nın Okurcalar Mahallesi sahilinin kesiştiği noktada, sabah saatlerinde yan yana 2 hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre açıkta görülen hortumlar bir süre ilerledi. Kıyıya yaklaşmadan gözden kaybolan hortumlar hem Manavgat hem de Alanya ilçesinden görüldü. Hortum görüntülerini, vatandaşlar cep telefonuyla kayda alıp paylaştı.

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