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        Mevlide gitmek için evden çıktı, kayboldu

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden yaya olarak ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:20
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        Mevlide gitmek için evden çıktı, kayboldu
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden yaya olarak ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76) için arama çalışması başlatıldı.

        Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ne gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri de katıldı.

        EVDEN ÇIKIŞI KAMERAYA YANSIDI

        Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in güzergahında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karadeniz'in akrabalarının mevlit programına katılmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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