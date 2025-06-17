Türk profesöre Rusya'dan onursal üyelik belgesi
ULUSLARARASI alanda robotik kanser cerrahi çalışmalarıyla tanınan Prof.
ULUSLARARASI alanda robotik kanser cerrahi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Rusya Kolorektal Cerrahlar Derneği'nin (RSCS) onursal üyesi seçildi. Prof. Dr. Asoğlu'nun onursal üyelik belgesi, Moskova'da törenle verildi.
Kanser hastalıkları ve özellikle de rektum kanseri alanında tanınan genel cerrah Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Rusya Kolorektal Cerrahlar Derneği'nin (RSCS) yönetim kurulu kararı ile onursal üye seçildi. Birçok ülkenin ulusal ve uluslararası kongrelerinde robotik canlı ameliyatlar yaparak, eğitim veren Prof. Dr. Asoğlu, Rusya'da son dönemlerde birçok kez ulusal cerrahi kongrelerine de canlı ameliyatlarla katıldı. Rusya'nın saygın kurumlarından RSCS'nin yönetim kurulunun verdiği onursal üyelik belgesi, Moskova'daki Kolorektal Cerrahi Kongresi sırasında önceki gün yapılan törende Prof. Dr. Oktar Asoğlu'na takdim edildi.
Prof. Dr. Asoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve özel üniversitede görev yaptı. Şimdi bir hastane grubuyla çalışan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, "Son yıllarda uluslararası kongrelerde eğitim amaçlı ameliyatlar öne çıkıyor. Birçok ülkedeki kongreye canlı ve online katılıyorum" dedi.
'ONUR DUYUYORUM'
Prof. Dr. Asoğlu, Moskova'da da önceki gün Sechenov Moskova Devlet Tıp Fakültesi ameliyathanesinde, eğitim amaçlı 1000'den fazla cerrahın aktif katılıp sorular sorduğu canlı ameliyat sırasında, robot Da Vinci kullanarak, rektum kanser ameliyatı yaptığını anlattı. Prof. Dr. Asoğlu, "14 Haziran 2025'te yönetim kurulu kararıyla Rusya Kolorektal Cerrahlar Derneği'nin onursal üyesi olarak seçilmekten büyük onur duyuyorum. Bu tanınma sadece kişisel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda kolorektal cerrahiyi ilerletmede uluslararası iş birliğinin ve paylaşılan akademik değerlerin anlamlı bir sembolüdür" diye konuştu.
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