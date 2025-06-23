'Hürmüz Boğazı'nı kapatmak turizmi de çok etkiler'

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde turizmin de çok etkileneceğini söyledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılması gündeme gelen Hürmüz Boğazı için beklenen karar, turizm sektörünü de endişelendirdi. Bütün dünya İran'dan gelecek kararı beklerken, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu kararın siyasi sonuçlarının yanı sıra turizm dünyasına ağır darbe vuracağı endişesinin hakim olduğunu söyledi.

'UÇUŞ MALİYETLERİNİN TAVAN YAPMASI SÖZ KONUSU'

Recep Yavuz, "Bu kararın alınmasının petrol fiyatlarını 100 doların üstüne çekeceği en iyimser tahmin olarak görülüyor. Bu durumda dahi dünya turizminin temel ögesi olan uçuş maliyetlerinin tavan yapması söz konusu. Ancak bu artan maliyetlerin seyahat eden turiste yüklenmesi mümkün olmayacağı için tur operatörleri büyük bir külfet altına girecek ve belki zayıf seyreden birçok seferini iptal edecek. Bu yakın vadede maliyetlere yansıyacak ve tatil daha pahalı bir hale gelecek. Gemi ve kara yolu taşımacılığının maliyetleri de artacak. Sadece önceden yakıt alıp, fiyat sabitlemiş olan firmalar bundan pek zarar görmeyecek" dedi.