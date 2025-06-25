Futbol kamplarının 2 yeni gözdesi Isparta ve Burdur için 50 milyon avro hedefi

ESKİ Futbol Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol sezonlarının kapanmasının ardından takımların yapacağı kamp programlarında Isparta ve Burdur'un Avrupa'ya rakip olabileceğini söyledi. Yaşacan, "Bugün 2 milyon avroluk bir kamp gelirinden bahsediyoruz. Ancak gerekli yatırımlar yapılırsa, bu rakam kısa sürede 50 milyon avroya ulaşabilir" dedi.

Dünyada milyonlarca severin ilgiyle takip ettiği futbol organizasyonlarında takımların hazırlanması hayati önem taşıyor. Takımlar sezon öncesinde uygun hava sıcaklığının yanı sıra çalışmalarının daha iyi şartlarda olması için konfor ve iyi sahaların olmasını tercih ediyor. Yaz aylarında futbolcuların sıcaktan bunalmaması için genellikle yüksek rakımda bulunan tesisleri seçen takımların son zamanlardaki gözde yerleri, Burdur ve Isparta oldu.

BURDUR VE ISPARTA'DA TESİSLER DOLU

Son 5 yılda yapılan yatırımlarla birçok Süper Lig, Avrupa, Asya ve Arabistan temsilcilerine ev sahipliği yapan Burdur ve Isparta'da tesislerin tamamen dolması dikkati çekti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içerisinde yer alan tesislerde 18 bin metrekarelik açık spor alanında FIFA standartlarında 3 doğal çim antrenman sahası, FIFA standartlarında, ulusal ve uluslararası maç yapılabilecek standartlara sahip ışıklandırmalı doğal çim zemin son teknoloji stadyum yer alıyor. Isparta'ya bağlı Davraz da 4 futbol sahasıyla gelen takımlarını ağırlıyor.

YÜKSEK RAKIM, UYGUN İKLİM, GELİŞEN ALTYAPI Eski Futbol Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Isparta ve Burdur'un yaz sezonunda futbol kampı yapmak isteyen yerli ve yabancı kulüpler için yüksek rakım, uygun iklim ve gelişen altyapısıyla önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi. Yaşacan, Antalya Havalimanı bağlantısıyla kolay ulaşım sağlanan bölgede doğru yatırımlar ve planlamayla kısa sürede Avrupa'daki kamp destinasyonlarıyla rekabet edebilecek seviyeye gelinebileceğini vurguladı. AVRUPA'YA ALTERNATİF DESTİNASYON Recep Şamil Yaşacan, Türkiye'nin yalnızca kış kamp döneminde değil, yaz döneminde de ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de kamp yapan kulüplerin oranının diğer ülkelerin toplamından daha fazla olduğunu ifade eden Yaşacan, yaz döneminde Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle rekabet edilebileceğini söyledi. Recep Şamil Yaşacan, "Isparta ve Burdur gibi bölgelerimiz yüksek rakım avantajıyla bu yarışta öne çıkabilir. Antalya Havalimanı sayesinde ulaşım da oldukça kolay. Son 4- 5 yıldır bölgede kamp yapan Arap, Afrikalı ve Uzak Doğulu kulüplerin sayısı artıyor. Organizasyon iyi yapılırsa, Isparta ve Burdur yaz kamplarında Avrupa'nın en güçlü alternatiflerinden biri haline gelir" diye konuştu.