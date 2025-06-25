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        Futbol kamplarının 2 yeni gözdesi Isparta ve Burdur için 50 milyon avro hedefi

        ESKİ Futbol Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol sezonlarının kapanmasının ardından takımların yapacağı kamp programlarında Isparta ve Burdur'un Avrupa'ya rakip olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:10
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        Futbol kamplarının 2 yeni gözdesi Isparta ve Burdur için 50 milyon avro hedefi
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        ESKİ Futbol Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol sezonlarının kapanmasının ardından takımların yapacağı kamp programlarında Isparta ve Burdur'un Avrupa'ya rakip olabileceğini söyledi. Yaşacan, "Bugün 2 milyon avroluk bir kamp gelirinden bahsediyoruz. Ancak gerekli yatırımlar yapılırsa, bu rakam kısa sürede 50 milyon avroya ulaşabilir" dedi.

        Dünyada milyonlarca severin ilgiyle takip ettiği futbol organizasyonlarında takımların hazırlanması hayati önem taşıyor. Takımlar sezon öncesinde uygun hava sıcaklığının yanı sıra çalışmalarının daha iyi şartlarda olması için konfor ve iyi sahaların olmasını tercih ediyor. Yaz aylarında futbolcuların sıcaktan bunalmaması için genellikle yüksek rakımda bulunan tesisleri seçen takımların son zamanlardaki gözde yerleri, Burdur ve Isparta oldu.

        BURDUR VE ISPARTA'DA TESİSLER DOLU

        Son 5 yılda yapılan yatırımlarla birçok Süper Lig, Avrupa, Asya ve Arabistan temsilcilerine ev sahipliği yapan Burdur ve Isparta'da tesislerin tamamen dolması dikkati çekti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içerisinde yer alan tesislerde 18 bin metrekarelik açık spor alanında FIFA standartlarında 3 doğal çim antrenman sahası, FIFA standartlarında, ulusal ve uluslararası maç yapılabilecek standartlara sahip ışıklandırmalı doğal çim zemin son teknoloji stadyum yer alıyor. Isparta'ya bağlı Davraz da 4 futbol sahasıyla gelen takımlarını ağırlıyor.

        YÜKSEK RAKIM, UYGUN İKLİM, GELİŞEN ALTYAPI

        Eski Futbol Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Isparta ve Burdur'un yaz sezonunda futbol kampı yapmak isteyen yerli ve yabancı kulüpler için yüksek rakım, uygun iklim ve gelişen altyapısıyla önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi. Yaşacan, Antalya Havalimanı bağlantısıyla kolay ulaşım sağlanan bölgede doğru yatırımlar ve planlamayla kısa sürede Avrupa'daki kamp destinasyonlarıyla rekabet edebilecek seviyeye gelinebileceğini vurguladı.

        AVRUPA'YA ALTERNATİF DESTİNASYON

        Recep Şamil Yaşacan, Türkiye'nin yalnızca kış kamp döneminde değil, yaz döneminde de ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de kamp yapan kulüplerin oranının diğer ülkelerin toplamından daha fazla olduğunu ifade eden Yaşacan, yaz döneminde Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle rekabet edilebileceğini söyledi. Recep Şamil Yaşacan, "Isparta ve Burdur gibi bölgelerimiz yüksek rakım avantajıyla bu yarışta öne çıkabilir. Antalya Havalimanı sayesinde ulaşım da oldukça kolay. Son 4- 5 yıldır bölgede kamp yapan Arap, Afrikalı ve Uzak Doğulu kulüplerin sayısı artıyor. Organizasyon iyi yapılırsa, Isparta ve Burdur yaz kamplarında Avrupa'nın en güçlü alternatiflerinden biri haline gelir" diye konuştu.

        'YETERLİ OTEL KAPASİTESİ MEVCUT'

        Bölgedeki altyapıya dair bilgi veren Yaşacan, "Şu anda Burdur ve Isparta'da 15'e yakın standart futbol sahası var. Takımlar için yeterli otel kapasitesi mevcut. Gelen takımlar buradan çok memnun ayrılıyor. Bu memnuniyet turizmin sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli" dedi.

        HEDEF 50 MİLYON AVROLUK CİRO

        Recep Şamil Yaşacan, bölgenin sadece futbol için değil, basketbol, voleybol ve bisiklet gibi branşlar için de cazip olduğunu vurguladı. "Bugün 2 milyon avroluk bir kamp gelirinden bahsediyoruz. Ancak gerekli yatırımlar yapılır, altyapı güçlendirilirse bu rakam kısa sürede 50 milyon avroya ulaşabilir. Burası yüksek rakımı ve doğal ortamıyla sporcular için ideal bir merkez" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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