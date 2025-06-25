Yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riski

OKULLARIN kapanmasıyla birlikte çocukların açık alanlarda geçirdiği sürede artış yaşandığını belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ferunda Demir, yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riskine dikkati çekerek aileleri uyardı. Demir, "Çocuklar çok hareketli. Düşme ve çarpma sonrası morarma, şişlik ya da hareket kısıtlılığı varsa mutlaka doktora başvurulmalı" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ferunda Demir, yaz döneminde çocukların enerjilerini dış ortamda attığını belirterek, "Bitmeyen enerjileriyle açık alanda çok vakit geçiriyorlar. Ancak ani hareketler, korunmasız koşuşturmalar sonucu istemediğimiz kazalar yaşanabiliyor. Bu kazalar zaman zaman kırıkla sonuçlanabiliyor" diye konuştu. Düşme ya da çarpma sonrasında kızarıklık, morluk, şişlik ve özellikle hareket kısıtlılığı gibi bulgulara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Demir, "Bunlar varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı. Çünkü yaz aylarında oyun parklarında özellikle el bileği, bacak, ayak ve parmak kırıklarına sık rastlıyoruz" dedi.