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        Yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riski

        OKULLARIN kapanmasıyla birlikte çocukların açık alanlarda geçirdiği sürede artış yaşandığını belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:10
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        Yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riski
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        OKULLARIN kapanmasıyla birlikte çocukların açık alanlarda geçirdiği sürede artış yaşandığını belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ferunda Demir, yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riskine dikkati çekerek aileleri uyardı. Demir, "Çocuklar çok hareketli. Düşme ve çarpma sonrası morarma, şişlik ya da hareket kısıtlılığı varsa mutlaka doktora başvurulmalı" dedi.

        Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Ferunda Demir, yaz döneminde çocukların enerjilerini dış ortamda attığını belirterek, "Bitmeyen enerjileriyle açık alanda çok vakit geçiriyorlar. Ancak ani hareketler, korunmasız koşuşturmalar sonucu istemediğimiz kazalar yaşanabiliyor. Bu kazalar zaman zaman kırıkla sonuçlanabiliyor" diye konuştu. Düşme ya da çarpma sonrasında kızarıklık, morluk, şişlik ve özellikle hareket kısıtlılığı gibi bulgulara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Demir, "Bunlar varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı. Çünkü yaz aylarında oyun parklarında özellikle el bileği, bacak, ayak ve parmak kırıklarına sık rastlıyoruz" dedi.

        YAŞ AĞAÇ KIRIĞI ÇOCUKLARDA SIK RASTLANIYOR

        Çocuklarda en sık rastlanan kırık türlerinden birinin 'yaş ağaç kırığı' olduğunu belirten Uzm. Dr. Ferunda Demir, bu tür kırıkların çoğunlukla destek tedavisi ile düzeldiğini söyledi. Demir, "Bu kırıklar kendi kendine iyileşme potansiyeline sahiptir. Ancak yine de uzman kontrolü ve uygun destek şarttır" dedi. Kırıkların iyileşme sürecinde çocuğun genel sağlık durumu, kemik yapısı ve beslenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Çocuğun kalsiyum depoları doluysa ve D vitamini seviyesi yeterliyse iyileşme süreci çok daha hızlı ve sağlıklı oluyor" diye konuştu.

        AKTİVİTELER YAŞ GRUBUNA UYGUN OLMALI

        Yaz tatilinde çocukların fiziksel aktivitelerle yönlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uzm. Dr. Demir, "Sportif faaliyetler yaş grubuna uygun, kontrollü ve güvenli alanlarda yapılmalı. Aileler çocuklarını rastgele alanlara değil, denetimli alanlara yönlendirmeli" değerlendirmesinde bulundu.

        SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İHMAL EDİLMEMELİ

        Çocukların sağlıklı kemik gelişimi için beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ferunda Demir, "Bebeklik döneminden itibaren süt ve süt ürünleri günlük beslenmede yer almalı. Gerekirse dönemsel olarak D vitamini takviyesi yapılmalı" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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