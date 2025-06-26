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        Türkiye 'pilot turistler'in tatil rotası oldu

        AVRUPA'dan sportif uçaklarıyla uçuş gerçekleştirerek farklı kentlerde geziler yapan pilot turistler, turlarına Türkiye'yi de eklemeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:17
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        Türkiye 'pilot turistler'in tatil rotası oldu
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        AVRUPA'dan sportif uçaklarıyla uçuş gerçekleştirerek farklı kentlerde geziler yapan pilot turistler, turlarına Türkiye'yi de eklemeye başladı. Tatil rotaları arasına Türkiye'yi de alan pilot turistler, her kente sportif uçaklarıyla gidip, buralarda tekne turu, dalış ve kanyon gezisi gibi aktivitilere katılıyor.

        Avrupa'nın farklı ülkelerinden özel uçak sahiplerinin Türkiye'ye ilgisini ve yeni havacılık rotalarıyla turizm çeşitliliğini artırma hedefiyle düzenlenen turlar yaygınlaştı. Kültürel mirasa ilgi duyan, keşfetmeyi seven ve seyahatlerinde özgürlüğü tercih eden varlıklı turistlerin özel uçaklarıyla Türkiye'ye doğrudan ulaşımının sağlandığı turlar ilgi görmeye başladı.

        TURİZMDE YENİ TREND

        Avrupa ülkelerinden sportif uçaklarıyla Türkiye'ye gelenler, başta İstanbul, Çanakkale, Konya, Nevşehir, Antalya, Muğla gibi kentlerin yer aldığı rotalarda gezme fırsatı buluyor. Son düzenlenen turla 6 sportif uçak sahibi, Türkiye turuna başladı. Almanya, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinden kendilerine ait sportif uçaklarla kalkış yapan pilotlar, aile ya da arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği turda 2 bin 600 kilometre uçtu. İlk defa Türkiye'ye gelen pilotlar uçuşlarını VL3, Columbia 400, DA42, Vision Jet, Tecnam P2010, Cerva CE43, Piper Cheyenne gibi modern ve farklı sınıflardaki uçaklarla gerçekleştirdi. Türkiye turuna Çanakkale'deki Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi gezisiyle başlayan pilotlar ardından Nevşehir'de Kapadokya'yı ziyaret etti.

        UÇAKLARIYLA GELİP TATİL YAPIYORLAR

        Balon uçuşu yapan, Derinkuyu ve Paşabağları'nı gezen pilotlar ardından Konya'da Çatalhöyük, sonrasında İstanbul'da Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı ziyareti yaptı. Uçaklarıyla Antalya'ya gelen pilotlar, beraberindekilerle Kemer ilçesindeki 5 günlük konaklama süreçlerinde tekne turu, dalış, kanyon gezisi, zipline gibi aktivitilerle kültürel ziyaretlere katıldı. Kemer'in ardından Bodrum'a giden pilotlar, uçaklarıyla tatil rotasına devam edecek.

        'AVRUPA'DA 160 BİN SPORTİF UÇAK PİLOTU VAR'

        Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye sportif uçakla seyahat düzenleyen Zafer Ertem, "Sportif uçak pilotuyum ve hobi olarak geziyorum. Almanya'yı ve Avrupa'yı geziyorum. Türkiye'de daha önce yapılmadığı için ilk olarak 2024 yılında 18 uçakla Türkiye turu yaptık. Tur, 42 pilotla 18 gün sürdü. Çanakkale, Kapadokya, Konya, Trabzon, Gaziantep, Antalya ve Efes gibi yerleri gezdik. Seyahat edenler hayran kaldı. Başka grupla tekrar geldik. Bu yıl 8 uçakla sonra da 6 uçakla geldik. Eylül ayında tekrar geleceğiz. Bu yıl toplam 18 uçak olacak. Türkiye için büyük bir şans doğuyor. Bu turizm Türkiye'de gelişmemiş, yapılmamış bir genel havacılık turizmi diyebiliriz" dedi.

        AVRUPA'DA KÜÇÜK UÇAKLA SEYAHATE İLGİ

        Avrupa'da son yıllarda sportif uçakla seyahatin arttığına değinen Ertem, "Sportif uçaklar daha uygun fiyata olmaya başladı. Az yakıt tüketimi var ve uzun menzilli. Gündoğumumunda Almanya'dan çıkıyorsunuz, güneş batmadan Antalya'ya inebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Uçaklar 2 kişilik. Türkiye için büyük bir şans. Gelenlerin ortalama 800 ila 1000 avro günlük harcaması var. Kira, yakıt, iniş, kalkış parası, konaklama yeme- içme gibi masraflarla turistlerin harcaması çok fazla oluyor. Diğer turistlerden 4 ya da 5 kat fazla para harcanıyor. Türkiye'de turizm çeşitliliği açısında önemli bir sektör. Turizme ek gelir kaynağı olacak. Avrupa'da 160 binden fazla pilot var gezen, seyahat eden. Şu ana kadar 65 pilotu ben getirdim. Türkiye'ye ilk defa geldiler" diye konuştu.

        'KÜÇÜK UÇAKLA ALÇAKTAN UÇUŞ YAPARAK ÜLKEYİ GÖRMEK MUHTEŞEM'

        Sportif uçağıyla Türkiye'ye tatile gelen Günter Wastian (58), "Gezimiz, yolculuğumuz mükemmel. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Kültürü, doğasıyla, insanlarıyla muhteşem gezi oldu. İlk defa geldim. Küçük uçakla alçaktan uçuş yaparak, ülkeyi görmek çok muhteşem. Troya'yı, Kapadokya'yı görmek, sıcak balonla uçmak, doğasını, kültürü yakından tanımak muhteşem" dedi.

        KEMER TURİZMİNE KATKI

        Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer'in sportif uçak pilotlarının yeni rotası olması için çalışma yaptıklarından bahsetti. Yorulmaz, "Almanya'dan ağırladığımız özel bir grubumuz var. Amatör pilotlar. Almanya, Avusturya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde amatör pilotluk yapan ve bunu hobi olarak gerçekleştiren yaklaşık 160 bin kişilik kitle var. Biz bu kitleyi Türkiye genelinde en büyük bacağını da Kemer olarak çektik. Alım gücü yüksek turist profil, otellerden çıkıp tekne turuna, kanyona giden, aktivitelere katılan, para harcayan bir kitle. Turizme katkısının olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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