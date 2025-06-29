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        Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın

        ANTALYA'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:50
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        Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın
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        ANTALYA'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale ediyor.

        Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler biri otel, 3 iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, tarihi semtteki yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

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