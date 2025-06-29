Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler biri otel, 3 iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, tarihi semtteki yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale ediyor.

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