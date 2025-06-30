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        Antalya'da orman yangını

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:40
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        Antalya'da orman yangını
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Karadağ mevkisindeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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