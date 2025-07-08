Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

BAŞKANKARA'NIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tek tek ifadeleri alınan diğer şüpheliler de gün içerisinde nöbetçi hakimliğe sevk edilecek. Diğer yandan rüşvet soruşturması kapsamında ifade sırası bekleyen şüphelilerden birinin rahatsızlanması sonrası 112'ye ihbarda bulunuldu. Manavgat Adliyesi’ne gelen sağlık ekibi, şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı.