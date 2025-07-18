Sosyal medyadaki köpek balığı videosuna suç duyurusu

ANTALYA'da çekildiği iddia edilen bir köpek balığı görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı. İnceleme sonucu görüntünün Norveç'te çekildiği belirlendi. Görüntüyle ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında suç duyusunda bulunuldu.

Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde çekildiği iddia edilen bir köpek balığı görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntüde, balık avına çıkan baba ile oğlunun teknesinin hemen yanında su yüzeyinde beliren, boyu 3 metrenin üzerinde bir köpek balığının görüldüğü anlara yer verildi. Görüntünün yayılmasının ardından inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası, görüntünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından olayla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında suç duyusunda bulunuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da söz konusu videonun dezenformasyon olduğu belirtildi.

'BU TÜR İÇERİKLER KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULMAKTADIR'