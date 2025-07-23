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        Antalya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINDAAntalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:35
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINDA

        Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,8 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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