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        Otelciler turistik tesislerdeki yangın riskleri ve önlemlerini konuştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, birçok otelcinin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi yatırımlarının olduğunu belirterek, bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:06
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        Otelciler turistik tesislerdeki yangın riskleri ve önlemlerini konuştu
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, birçok otelcinin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi yatırımlarının olduğunu belirterek, bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        POYD tarafından her ay geleneksel yapılan öğle yemeği toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, "Turizm sektöründe yangın riskleri ve önlemleri" konusu ele alındı.

        Maden mühendisi ve yangın uzmanı Burak Sırma, konaklama tesislerindeki mutfaklardan saunalara, elektrikli araçlardan hamamlara tüm alanlarda yangın riskine karşı alınacak tedbirleri anlattı.

        POYD Başkanı Saatçioğlu ise yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınının çok acı olduğunu hatırlattı.

        Birçok otelcinin, yangın güvenliği için bu alanda yatırımlara gittiğini vurgulayan Saatçioğlu, "Birçok otelcimizin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi şekilde yatırımları var. Her zaman gündemde tutmak gerekiyor, onun için toplantımızın konu başlığı olarak belirledik. Yangın güvenliğini tüm boyutlarıyla konuştuk." dedi.

        Saatçioğlu, birçok otelcinin zaman zaman yangınlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, bu tür konularda bilgi ve tecrübe paylaşımının da önemli olduğunu kaydetti.

        Otelciler olarak yangın güvenliği konusunu sıkı takip ettiklerini vurgulayan Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Toplantı verimli geçti, çok da iyi oldu. Çünkü birçok arkadaşımız otellerinde küçük çaplı da olsa yangınla karşı karşıya gelmişlerdir. Mesleki hayatında yaşamış oldukları sıkıntıları, nerede daha iyi geliştirilmesi gereken konular varsa onları burada bir araya gelerek, kendi aramızda paylaştık. Notlar aldık. Eksik bir şey varsa herkes bununla ilgili çalışmasını yapacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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