Otelciler turistik tesislerdeki yangın riskleri ve önlemlerini konuştu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, birçok otelcinin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi yatırımlarının olduğunu belirterek, bu konuyu sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

POYD tarafından her ay geleneksel yapılan öğle yemeği toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, "Turizm sektöründe yangın riskleri ve önlemleri" konusu ele alındı.

Maden mühendisi ve yangın uzmanı Burak Sırma, konaklama tesislerindeki mutfaklardan saunalara, elektrikli araçlardan hamamlara tüm alanlarda yangın riskine karşı alınacak tedbirleri anlattı.

POYD Başkanı Saatçioğlu ise yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınının çok acı olduğunu hatırlattı.

Birçok otelcinin, yangın güvenliği için bu alanda yatırımlara gittiğini vurgulayan Saatçioğlu, "Birçok otelcimizin yangın güvenliğiyle ilgili ciddi şekilde yatırımları var. Her zaman gündemde tutmak gerekiyor, onun için toplantımızın konu başlığı olarak belirledik. Yangın güvenliğini tüm boyutlarıyla konuştuk." dedi.