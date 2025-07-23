Yanan evini görünce bayıldı, dumandan etkilenen kedisine itfaiye eri oksijen verdi

ANTALYA'da evinde yangın çıkan Vira Khvostyk (50), binanın önüne gelip alevleri görünce bayıldı. Fenalaşan kadına müdahale edildiği sırada yanan evden çıkarılan ve nefes almakta zorlanan kedisine de bir itfaiye eri maskesiyle oksijen verip, kendine gelmesi için çabaladı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 16.00 sıralarında çıktı. Ukrayna uyruklu Vira Khvostyk'un yaşadığı evden duman yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle ulaşabildikleri alevlere müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri, telefonla ulaştıkları Vira Khvostyk'a evinde yangın çıktığını belirterek, gelmesini istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin bitmesine yakın binanın önüne gelen kadın, alevleri görünce fenalaşarak bayıldı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Khvostyk, güçlükle sakinleştirildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yerde yatan kadına müdahale sürdüğü sırada yanan evde kalan kedisi, itfaiye eri tarafından kova içerisinde çıkarıldı. Binanın önünde müdahale edilen kediye, bir itfaiye eri oksijen maskesiyle dakikalarca oksijen verip, kendine gelmesi için çabaladı. Bu sırada kedisini o halde gören Khvostyk, gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ve polis ekipleri, kedinin iyi olduğunu söyleyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı. Vira Khvostyk, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Müdahale sırasında ıslanan ve ekipler tarafından kurulanan kedi ise çağırılan veteriner hekim tarafından alınarak tedavi için götürüldü.