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        Freni boşalan çöp kamyonu direği devirip, 2 otomobili ezdi, çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonu freninin boşalması sonucu önce çocuk parkının duvarına ve elektrik direğine ardından 4 katlı binanın önünde park halindeki iki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:30
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        Freni boşalan çöp kamyonu direği devirip, 2 otomobili ezdi, çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonu freninin boşalması sonucu önce çocuk parkının duvarına ve elektrik direğine ardından 4 katlı binanın önünde park halindeki iki otomobile çarptı. Kazadan sonra alev alan otomobillerdeki yangın, itfaiye ekiplerince yakındaki evlere sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı kaza hasara neden oldu.

        Kaza, Sugözü Mahallesi, Kütürüp Caddesi'nde meydana geldi. Alanya Belediyesi'ne ait sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 NKH 43 plakalı çöp kamyonu, yokuşu çıktığı sırada iddiaya göre freninin boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon geri giderek önce çocuk parkının duvarına, ardından beton elektrik direğine çarparak devirdi ve kabloları kopardı. Kontrolsüz şekilde giden çöp kamyonu daha sonra 4 katlı evin önünde park halinde olan 07 ADV 763 ve 07 NC 471 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

        Olayın ardından otomobillerde yangın çıktı. Otomobillerden alevler yükseldiğini gören mahalleli yangın tüpleri ve hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Vatandaşların Sugözü Muhtarı Hasan Uysal'a durumu bildirmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından bölgede elektrik kesintisine gidildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale edip evlere sıçramadan araç yangınlarını söndürdü. Kazaya neden olan çöp kamyonu ise vinç ve çekici yardımıyla kaldırılırken, her 2 otomobilde itfaiye görevlileri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        'BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK’

        Sugözü Muhtarı Hasan Uysal, "Çöp aracı sanırım geri kaçırmış, nasıl olduysa. Yorgunluk da var tabii. Beton direği köklemiş. O direğin köklenmesiyle de büyük bir faciadan kurtulmuş olunmuş. 2 arabayı altına almış ama Allah korusun evi de yıkardı. Burada şükrettiğimiz can kaybı olmaması, yaralımız da yok. Komşumun evinde maddi hasar var, araçlar yandı. Hasar kayıplarımız inşallah giderilecek. Çöp kamyonu araçları altına aldığı zaman o araçlar tüplü araçlar. En büyük facia oydu zaten. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da hızlı müdahalesi ile büyük bir felaketten kurtulmuş olduk. Binada oturanlar var. Burada insan da olabilirdi. Aracın içinde birileri de olabilirdi. Büyük bir facia atlatılmış" dedi.

        'MÜDAHALE ETMESEYDİK EV YANACAKTI'

        Mahalle sakinlerinden Ahmet Edişmen de "Evde oturuyorduk. Bir gümbürtü, ses geldi. Dereye araç uçtuğunu sandık. Arka tarafta dere var. Koştuk, baktık. Çöp kamyonu iki aracın üzerine çıkmış. Araçlar ateş aldı. Biz hemen 2 kişi ile müdahale ettik. İtfaiye gelmeden müdahale etmeseydik ev yanacaktı. Ardından 10 dakika sonra da itfaiye geldi. Hep birlikte bu şekilde söndürdük. Muhtarı aradık. Muhtar elektriği kestirdi. İtfaiyeyi aradı. Biz o sırada kendi imkanlarımızla durmadan yangına müdahale ettik. Komşu yukarıdan boru attı. Boruları taktık. 2 yerden müdahale ettik. Öyle olmasaydı ev komple yanacaktı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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