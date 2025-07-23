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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:28
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve orman işçileri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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