Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazözler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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