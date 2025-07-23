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        Antalya'da bir hayvanseverin işlettiği apart otel "can dostlara" yaşam alanı oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmle uğraşan Mehmet Çelikten, işlettiği apart otelin bahçesinde de "can dostları" ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:05
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        Antalya'da bir hayvanseverin işlettiği apart otel "can dostlara" yaşam alanı oldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmle uğraşan Mehmet Çelikten, işlettiği apart otelin bahçesinde de "can dostları" ağırlıyor.

        Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart oteli işleten Çelikten, çevresinde hayvanseverliği ile tanınıyor.

        Köpek, kedi, kaplumbağa gibi hayvanları otelinin bahçesinde besleyen Çelikten'in oteli, kırlangıç, kumru, güvercin gibi kuşlara da yuva oluyor.

        Çelikten, bir süre önce bahçesini mesken tutan iki güvercine de kedi taşıma kafesinden yuva yaptı. Buraya kısa sürede uyum sağlayan güvercinler, kuluçkaya yattı.

        Apart oteli işleten Mehmet Çelikten, AA muhabirine, kullanılmayan bir kedi kafesini temizleyerek güvercinlerin barınması için bahçeye yerleştirdiğini söyledi.

        Güvercinlerin kafesi yuva olarak benimsediğini belirten Çelikten, yuvada gördüğü yumurtaların kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

        Çelikten, güvercinlerin yaklaşık iki ay önce bahçeye gelmeye başladığını ve kuluçka sürecini takip ettiklerini ifade ederek, "Sık sık gelip yemlerini yiyorlardı. Güvercinler için uygun bir yer aradım, kullanılmayan bir kedi kafesini temizleyip yerleştirdim. Şimdi orayı yuva olarak kabul ettiler, içeride kuluçkaya yattılar." dedi.

        Güvercinlerin oteline gelen çocukların ilgisini çektiğini ve insanlardan kaçmadığını belirten Çelikten, "Misafirlerimiz onları izlemekten büyük keyif alıyor. Bu durum, aileler ve çocukları için de hayvan sevgisi ile dolu güzel bir eğlence oldu." diye konuştu.

        Çelikten, otel bahçesinde yalnızca güvercinlerin değil, kaplumbağa, kırlangıç, kumru, kedi ve köpek gibi çeşitli hayvanların da bulunduğunu söyledi.

        Çelikten, "Kaplumbağalara karpuz, salatalık, domates veriyoruz. Bahçemizde kırlangıçlar, kumrular, kediler ve köpeğimiz var. Kırlangıçlara özel önem veriyoruz çünkü her yıl aynı yuvalarına dönüyorlar. Hayvanları korumalıyız, çünkü onlar da bu dünyanın bir parçası." ifadelerini kullandı.

        Yaz aylarında sıcaklıkların artarak 40-45 derecelere ulaştığına dikkati çeken Çelikten, vatandaşlara hayvanlar için bir kap da olsa su bırakmaları çağrısında bulundu.

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