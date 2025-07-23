Antalya'da orman yangını

Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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