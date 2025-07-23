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        Vali Şahin, ATSO üyelerine Antalya'daki çalışmaları anlattı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyelerine, turizm başta olmak üzere kentte yapılan çalışmaları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:22
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        Vali Şahin, ATSO üyelerine Antalya'daki çalışmaları anlattı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyelerine, turizm başta olmak üzere kentte yapılan çalışmaları anlattı.

        ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şahin, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

        Antalya'nın dünyanın önemli turizm kentlerinden biri olduğunu aktaran Şahin, Kartalkaya Otel yangını sonrası kentteki tüm turizm işletmelerinde yangın güvenliği denetimlerinin artırıldığını belirtti.

        Yangına dayanıklı sistemlerin eksikliği ile ilgili bazı tespitler yapıldığını anlatan Şahin, bu konuda işletmelere 31 Aralık'a kadar süre tanındığını belirtti.

        Kaleiçi ve Alanya'da gerçekleşen otel yangınlarına değinen Şahin, şunları kaydetti:

        "Denetimler sayesinde tesisler hazırlıklıydı. Sprinkler ve hidrant sistemleri çalıştı, tahliyeler sorunsuz yapıldı. Tedbirli olursanız güvende olursunuz, yoksa işiniz şansa kalır. Otellerimizde yangın güvenliği konusunda ne kadar tedbirli olursak o kadar güvenli turizm uygulaması yaparız."

        Kaleiçi'nde 60'dan fazla metruk bina olduğunu ve bu binaların sahipleri arasında miras sorunu yaşandığını belirten Şahin, binaların iş insanlarınca satın alınarak aslına uygun restore edilmesi yönünde çalışma yaptıklarını bildirdi.

        Şahin, Antalya Müzesi'nin de mevcut haliyle hizmet vermekte zorlandığını aktardı. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şahin, "Müzeyi kullananların sıkıntıları var, dünyanın en büyük hazinelerini korumakta güçlük çekiliyor. Zaman zaman akıyor, rutubet söz konusu. Müze bu haliyle hizmet vermekte yeterli değil. Ancak müzenin mimari değeri iyi incelenmeli. Süreci Kültür ve Turizm Bakanlığımız yürütüyor." ifadesini kullandı.

        ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman da oda çalışmaları, ekonomi ve gündemdeki konular hakkında değerlendirmede bulundu.

        "Terörsüz bir Türkiye" idealine yönelik atılan adımların tarihi nitelikte olduğunu kaydeden Hacısüleyman, "Terörle mücadelede 40 yılı aşkın bir süredir yaşanan acıların sona erdirilmesi adına umut verici bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ticaretimizi, turizmimizi hatta insan ilişkilerimizi etkileyen bu konunun artık gündemden kalkması, ülkemiz adına büyük bir kazanım olur." dedi.

        Toplantının sonunda Hacısüleyman ve Öztürk, Vali Şahin'e Kaleiçi'nin tarihi kapı gravürünü hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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