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        Antalyaspor yüzme takımı Gelişim Ligi final etabına yükseldi

        Antalyaspor yüzme takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları sonucunda final etabına yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:50
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        Antalyaspor yüzme takımı Gelişim Ligi final etabına yükseldi
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        Antalyaspor yüzme takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları sonucunda final etabına yükseldi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara, Bolu, Kocaeli, Kayseri, Konya ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonun Kocaeli etabında mücadele eden kırmızı beyazlı ekip, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

        2013-2015 doğumlu sporcuların çeşitli stil ve mesafelerde yarıştığı organizasyona 4 antrenör ve 21 sporcu ile katılan Antalyaspor kafilesi, elde ettiği derecelerle final etabında yer almaya hak kazandı.

        Antalyasporlu sporculardan 10 yaş kategorisinde Beren Koç, 100 ve 200 metre serbestte birinci olurken, aynı yaş grubundaki Alya Yıldırım ise 50 metre serbestte ikinci sıraya yerleşti. 11 yaş kategorisinde yarışan Ayaz Demir Uzun, 400 metre serbestte ikinci olarak kürsüde yer aldı.

        Müsabakaların ardından yapılan FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu) puanlamasına göre Beren Koç birinci, Ayaz Demir Uzun ise üçüncü oldu.

        Antalyaspor yüzme takımı, 27-30 Kasım tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek final etabında başarı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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