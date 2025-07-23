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        Demre'deki "Burguç" suyu sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu

        Antalya'nın Demre ilçesinde, halk arasında "Burguç" adıyla bilinen kaynak suyu, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:10
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        Demre'deki "Burguç" suyu sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu
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        Antalya'nın Demre ilçesinde, halk arasında "Burguç" adıyla bilinen kaynak suyu, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

        İlçe merkezine yakın bir noktada yer altından çıkan ve çevresinde yapılan düzenlemeyle küçük bir havuz oluşturulan su, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Yazın soğuk, kışın ise ılık akan sodyum klorür ve magnezyum karışımlı suya, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçiler geliyor.

        Bazı ziyaretçiler suyun romatizmal rahatsızlıklar ve mide-bağırsak gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanıyor. Kaynak suyun biriktiği alandaki çamurun da cilt sorunları ile güneş yanıklarına karşı faydalı olduğunu düşünen tatilciler, çamuru vücutlarına sürmeyi tercih ediyor.

        Burguç suyuna girmek için bölgeye gelen öğretmen Bayram Atalay, suyun yalnızca Demre halkının değil, çevre illerden gelenlerin de ilgisini çektiğini belirtti.

        Bazı ziyaretçiler ise suyun sıcaklığının yaz aylarında 10-12 dereceye kadar düştüğünü, özellikle sıcak günlerde serinlemek ve vücutlarını soğuk suyla dinlendirmek için burayı tercih ettiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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