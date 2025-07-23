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        Sinema oyuncusu Coşkun Göğen, Yeşilçam ile değişen hayatını anlattı

        AYŞE YILDIZ - Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde oynayan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, Yeşilçam ile değişen hayatını, bilinmeyen yönlerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:57
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        Sinema oyuncusu Coşkun Göğen, Yeşilçam ile değişen hayatını anlattı
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        AYŞE YILDIZ - Türk sinemasında 500'ü aşkın filmde oynayan 80 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen, Yeşilçam ile değişen hayatını, bilinmeyen yönlerini anlattı.

        Berber çıraklığından beyaz perdeye uzanan yaşam hikayesiyle dikkati çeken ve canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan Göğen, 36 yıldır Antalya'da yaşamını sürdürüyor.

        İleri yaşına rağmen hayata tutkuyla sarılan, bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yaparak çalışmaya devam eden Göğen, sinemaya büyük önem veriyor. 2018'de kızı Dünya'yı, 7 ay önce eşi Anjelika'yı kanserden kaybeden sanatçı, eşinden hatıra kalan "Ravda" isimli köpeğine sarılarak hasret gideriyor.

        En son oynadığı "Mitoloji Mafyası" komedi filminin vizyona girmesini dört gözle bekleyen Göğen, zaman zaman basında sağlığının kötü olduğu, hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteriyor.

        Göğen, AA muhabirine, 7 yıl önce aort ameliyatı sonrası çekilen fotoğrafının yeniymiş gibi servis edilerek, sağlığıyla ilgili olumsuz haberlerin basında yer aldığını söyledi.

        Bu tür haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Göğen, "Karakterimi, nasıl bir aile reisi olduğumu herkes biliyor. Üzgünüm, sağlığımla ilgili basında yer alan iddialardan dolayı iki gündür gece gündüz herkes beni arıyor. Ne amaçla yapılıyorsa benimle oynamasınlar, çok rahatsız oldum. İşine gücüne bakan biriyim. 80 yaşını buldum, bundan sonra macera da aramıyorum. Reklama da hiç ihtiyacım yok." dedi.

        - "Amigoluk da yaptım"

        Göğen, sporla büyüdüğünü bunun da faydalarını ileri yaşta daha iyi gördüğünü vurgulayarak, 30 yıl Galatasaray'da, 22 yıl Antalyaspor'da amigoluk yaptığını hatırlattı.

        Amigoluğun çok zor olduğunu belirten Göğen, yıllarca Belgrad ormanında çok koştuğunu, özel spor yaptığını, profesyonel dansçı olduğunu ifade etti.

        Sevenlerinin kendisiyle gördükleri her yerde fotoğraf çektirdiğini aktaran Göğen, "İlkokul mezunuyum, 3 dil biliyorum. 9 yaşından beri çalışıyorum. Neyi görmedim ki. Aile yaşantım çok güzel, evlatlarım var. Bir evladımı kaybettim, 7 ay önce de eşimi kaybettim. Üç ay içinde 4 arkadaşımı kaybettim. Bir yılda 14 kilo verdim." diye konuştu.

        - "Mitoloji Mafyası, çok iyi komedi filmi oldu"

        Göğen, en son "Mitoloji Mafyası" komedi filminde oynadığına değinerek, çekimlerin Çanakkale'nin Geyikli beldesinde çekildiğini anlattı.

        Filmin çok güzel olduğunu kaydeden Göğen, "Dağlarda, tepelerde antik yerlerde çalıştığımız için orada sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyordu. Bereket tanrısı, Alaaddin'in lambasından çıkan cini oynuyorum. Çekimlerden sonra zatürre oldum. O film sezona hazırlanıyor. Muhteşem oyuncular var. Adamım Nuri Alço da var." ifadelerini kullandı.

        Göğen, kendisi gibi kötü adam rollerinde oynayan sinema sanatçısı Nuri Alço ile 48 senedir birlikte çalıştıklarını, en yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

        Geçmişte, zor şartlarda imkansızlıklar içinde iyi filmler çektiklerini ifade eden Göğen, "Yeşilçamlı olmaktan gurur duyuyorum. Öyle büyük harika insanlarla çalıştım. Kadın erkek cinsiyet yoktu orada, hep arkadaşlıklar dostluklar vardı. Beraber yemek yiyorsunuz, aç olana ikram ediliyor, evden bir şeyler götürüyorsun. Biz halen yaşıyoruz, toplum bizi seviyor." dedi.

        - "Ferdi Tayfur en iyi aktör"

        Göğen, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un bir değer olduğunu belirterek, "Çok fazla büyük şarkıcılarla çalıştım ama en iyisi, sinema tipi, en iyi aktör en çalışkanı Ferdi Tayfur. Çok fazla kadın oyuncuyla çalıştım ama Necla Nazır klas kadınlardandı. Buradan selam yollamak isterim, harika bir insandır. 5-6 filmde çalıştık." diye konuştu.

        Sevgiyle yaşadığını, hep mutlu olduğunu vurgulayan Göğen, "Yaşilçamlı olmak ayrıcalık. Karavanlarda, dublörle çalışmadık. Dayağı, lafı yiyen de peynir ekmeği bulamayan da biziz. Yeni oyuncular kıymetini bilsinler. Renkli fotoğrafı onlar gördü, biz görmedik ama seneler sonra renkli fotoğraflar da siyah beyaz oluyor. Yaşamanın kıymetini bilsinler." önerisinde bulundu.

        Göğen, Galatasaray'ı çok sevdiğini, Antalyaspor'a da önem verdiğini dile getirerek "Hoş geldin Osimhen, seni çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

        Ünlü sanatçı, "Yeşilçam sokağında büyüdüm. Çalıştığım berber dükkanının önünden Yeşilçam'a figüran taşıyan minibüsler kalkardı. Bir gün minibüse atladım ve bir daha dönmedim." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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