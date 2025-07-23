Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı

Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yürütülen çalışmalarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçuna ilişkin 20 olayda 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçuna yönelik 101 olayda ise 109 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişi de ekiplerce tespit edilerek yakalandı. Bu kişilerden 8'i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 6 bin 529 sentetik ecza, 648 gram eroin, 339 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 19,30 gram ve 142 adet olmak üzere yaklaşık 11 bin 805 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 1,07 gram kokain, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ve dövize de el konuldu.