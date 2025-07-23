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        Tayland değil, Antalya; Türkiye'nin James Bond koyu

        ANTALYA'nın Çıralı turizm bölgesinde 3 tarafı dağlarla çevrili, karadan ulaşılamayan koylar el değmemiş doğasıyla mest ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:40
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        Tayland değil, Antalya; Türkiye'nin James Bond koyu
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        ANTALYA'nın Çıralı turizm bölgesinde 3 tarafı dağlarla çevrili, karadan ulaşılamayan koylar el değmemiş doğasıyla mest ediyor. Bu koylardan berrak suyuyla ünlü Akvaryum Koyu, Tayland'daki James Bond Adası'na benzerliğiyle dikkati çekiyor. Ortasında yükselen kaya parçası, bölgeye gelen tatilcilerin fotoğraf durağı haline geldi.

        Kentin batısında yer alan, Kemer ilçesi Çıralı turizm bölgesinde bulunan koylar, turkuaz rengi ve temiz sularıyla hem tatilcilerin hem de doğaseverlerin gözdesi haline geldi. Geçmişte korsanların gizlenme yeri olarak kullandığı, üç yanı dağlarla çevrili Porto Ceneviz Koyu'na sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Günübirlik tekne turlarının ilk adreslerinden biri olan koy, berrak suyu ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor. Rotanın bir sonraki durağı, Akvaryum Koyu. Koyda, su altı görüş mesafesinin yüksekliği sayesinde balıklar çıplak gözle izlenebiliyor, caretta caretta deniz kaplumbağaları zaman zaman su yüzeyine çıkıyor.

        AVRUPA'NIN EN İYİ KOYLARI ARASINDA

        Akvaryum Koyu'nun bir diğer özelliği, Tayland'da bulunan James Bond Adası olarak da bilinen Ko Tapu Adası'na benzerliği. Ada ortasında bulunan kaya parçasının bir benzeri, Akvaryum Koyu'nda da bulunuyor. Tekne turu ile koyu görmeye gelen tatilciler, kaya parçası önünde fotoğraf çektiriyor. Akvaryum Koyu'ndan sonra gelen ve doğal yapısıyla dikkati çeken Sazak Koyu da tur teknelerinin önemli duraklarından biri haline geldi. Bölgede bulunan 3 koy, geçmişte Avrupa'nın en iyi koyları arasında gösterildi. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle bu koylar, yaz sezonunda doğayla iç içe bir kaçamak yapmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

        'BURASI TAYLAND DEĞİL, ÇIRALI AKVARYUM KOYU'

        Özellikle Akvaryum Koyu'nun saklı bir cennet olarak adlandırıldığını kaydeden tur teknesi sahibi Ramazan İtaatlı, "Çıralı koylarının birçoğuna karadan ulaşım yok. Tekne turlarıyla geliyorsunuz. Özellikle Akvaryum Koyu, berrak suyuyla dikkati çekiyor. Tayland'daki James Bond Adası'na benzetiliyor ama biz diyoruz ki; burası Tayland değil, Antalya Kemer Çıralı. Tekne turları saat 10.00'da başlıyor. Yeşilin ve mavinin her tonunu burada görmek mümkün. Doğa ve turizm iç içe ilerliyor. Hem doğayı koruyoruz hem de bölgeye gelenlere unutulmaz bir deneyim sunuyoruz" dedi.

        AKDENİZ FOKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Koyların birçok deniz canlısına ev sahipliği yaptığını belirten Ramazan İtaatlı, "Koylarımızın en önemli özelliği, temiz ve berrak sulara sahip olması. İlgi her geçen gün artıyor, gelenler bol bol fotoğraf çekiyor. Koylar, deniz canlıları açısından da zengin bir ekosisteme sahip. Su altında birçok balık türü var. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan kıyılarımızda, Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralar da bulunuyor. Çünkü deniz çok temiz ve koruma altında. Bu canlılar, burada kendilerini güvende hissediyor. İklim koşulları da yaşamları için oldukça uygun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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