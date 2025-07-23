Tayland değil, Antalya; Türkiye'nin James Bond koyu

ANTALYA'nın Çıralı turizm bölgesinde 3 tarafı dağlarla çevrili, karadan ulaşılamayan koylar el değmemiş doğasıyla mest ediyor. Bu koylardan berrak suyuyla ünlü Akvaryum Koyu, Tayland'daki James Bond Adası'na benzerliğiyle dikkati çekiyor. Ortasında yükselen kaya parçası, bölgeye gelen tatilcilerin fotoğraf durağı haline geldi.

Kentin batısında yer alan, Kemer ilçesi Çıralı turizm bölgesinde bulunan koylar, turkuaz rengi ve temiz sularıyla hem tatilcilerin hem de doğaseverlerin gözdesi haline geldi. Geçmişte korsanların gizlenme yeri olarak kullandığı, üç yanı dağlarla çevrili Porto Ceneviz Koyu'na sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Günübirlik tekne turlarının ilk adreslerinden biri olan koy, berrak suyu ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor. Rotanın bir sonraki durağı, Akvaryum Koyu. Koyda, su altı görüş mesafesinin yüksekliği sayesinde balıklar çıplak gözle izlenebiliyor, caretta caretta deniz kaplumbağaları zaman zaman su yüzeyine çıkıyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ KOYLARI ARASINDA

Akvaryum Koyu'nun bir diğer özelliği, Tayland'da bulunan James Bond Adası olarak da bilinen Ko Tapu Adası'na benzerliği. Ada ortasında bulunan kaya parçasının bir benzeri, Akvaryum Koyu'nda da bulunuyor. Tekne turu ile koyu görmeye gelen tatilciler, kaya parçası önünde fotoğraf çektiriyor. Akvaryum Koyu'ndan sonra gelen ve doğal yapısıyla dikkati çeken Sazak Koyu da tur teknelerinin önemli duraklarından biri haline geldi. Bölgede bulunan 3 koy, geçmişte Avrupa'nın en iyi koyları arasında gösterildi. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle bu koylar, yaz sezonunda doğayla iç içe bir kaçamak yapmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.