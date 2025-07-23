Koruyucu anne Sevil: Bade ile aramızdaki kan bağı değil, can bağı

ANTALYA'da yaşayan Sevil (41) ve Çetin Güleç (46) çifti, yıllardır bekledikleri ebeveynlik duygusunu, koruyucu aile olarak tattı. ‘Sen benim çocuğumsun’ diyerek kucaklarına aldıkları 8 aylık Bade'yle hayatları değişen çift, koruyucu aile programı sayesinde anne-baba oldu. Sevil Güleç, "Bade ile aramızdaki kan bağı değil, can bağı" dedi.

Çocuk sahibi olmayı çok isteyen Sevil ve Çetin Güleç çifti, birçok tedavi yöntemi denemelerine rağmen sonuç alamadı. Çocuklarının olamayacağını anladıkları süreçte kararını veren çift, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile başvurusunda bulundu. Güleç çifti, 2 ay süren takip, inceleme ve testlerin ardından minik Bade'yi kucaklarına aldı. Çift ve Bade bebek arasında ilk kez göz göze geldikleri anda kurulan bağ, hayatlarını değiştirdi. 6 yıllık çocuk hasretleri sona eren çift, şimdi kızlarıyla mutlu bir gelecek planlıyor.

'KUCAĞIMA ALDIĞIMDA, 'SEN BENİM ÇOCUĞUMSUN' DEDİM'

Doktorların, 'Artık çocuğunuz olmayacak' sözlerinin ardından bu kararı aldıklarını belirten Sevil Güleç, “Eşimle bir çocuğa yuva olabileceğimizi düşündük. Kuruma gittik, görüşmeler yapıldı. Bu süreçte evrakımızı hazırladık ve çeşitli testlerden geçtik. Yaklaşık iki ay sonra bizi aradılar. 'Bebeğiniz hazır' dediler. Bade'yi ilk kucağıma aldığım an elim ayağım titriyordu. Göz göze geldik ve 'Sen benim çocuğumsun' dedim. O an kurulan bağ öyle derin, öyle gerçekti ki hala inanamıyorum" diye konuştu.

ÇEVRE BASKISINA ALDIRIŞ ETMEDİ, ANNELİK DUYGUSUNU TATTI Bu süreçte çevre baskısını bir kenara bıraktıklarını belirten Güleç, “En başta çok korktum. 'Çevre ne der, insanlar ne düşünür?' diye çok düşündüm ama sonra anladım ki o bağ kuruldu mu gerisi hiç önemli değil. Sabahları onun 'anne' deyişiyle uyanmak, geceleri nefes alıp almadığını kontrol etmek, uykusuz kalmak, hiçbiri zor gelmiyor bana. Yeter ki o yanımda olsun. Gerçekten bu duygu anlatılmaz, sadece yaşanır" ifadelerini kullandı. 'HERKES BİR ÇOCUĞA KALBİNİ AÇSA' Sevil Güleç, koruyucu aile sürecinde yaşadığı yolculuğu şu sözlerle anlattı: “Bade ile aramızdaki kan bağı değil, can bağı. Sanki doğuma girmişim, çocuğumu kucağıma alıp evime getirmişim gibiydi. Herkes bir çocuğa kalbini açsa, hiç yurtta büyüyen çocuk kalmaz. O çocukların hepsi birer anneye, babaya ihtiyaç duyuyor. Lütfen korkmasın kimse. Etraf ne derse desin, bir çocuğa sevgiyle yaklaşmak her şeyin önünde geliyor."