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        Kuzen katiline indirimsiz müebbet hapis

        ANTALYA'da borç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Yusuf Altun'u (42) tabancayla vurup öldüren Tahsin Altun (44), indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:51
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        Kuzen katiline indirimsiz müebbet hapis
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        ANTALYA'da borç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Yusuf Altun'u (42) tabancayla vurup öldüren Tahsin Altun (44), indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 24 Ocak 2024'te Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç anlaşmazlığını konuşmak için bir araya geldi. Kuzenler arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Tahsin Altun, tabancayla Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Kontrolde, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli bir süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.

        'PARAYI FOREX'TE HARCAMIŞ'

        Tahsin Altun, polisteki ifadesinde, kuzeni Yusuf Altun'un inşaat işleriyle uğraştığını, alım-satım yaptığını, bunun için oluşturulan havuza birçok kişinin para verdiğini belirtti. Havuzda 40 milyon lira toplandığını aktaran Altun, alacaklılardan bazılarının kendisine gelerek, 'Kuzenin paramızı vermiyor, işin içinde sen de varsın. Paramızı sen ödeyeceksin' dediğini söyledi. Tahsin Altun, "Benim de kuzenimden 8 milyon lira alacağım vardı. Olay gecesi, kuzenime 'Paramızı ver' dediğimde, 'Size para mara yok' karşılığını verdi. Bunun üzerine tabancayla ateş ettim. Toplanan parayı Forex'te harcamış" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

        'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

        Sanık Tahsin Altun'un 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraflar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar duruşmasında son savunmasını yapan Altun, “Yusuf, benim kardeşim gibiydi. Eşim ve çocuklarıma ağır küfürler etmeseydi ve beni öldürmeye kalkışmasaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Tahliyemi talep ediyorum. İsteyerek yapmadım" dedi.

        Mahkeme heyeti, Tahsin Altun'u 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırdı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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