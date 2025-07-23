Antalya'da amcasının oğlunu silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Duruşmada savunma yapan sanık, Yusuf A'yı kardeşi gibi gördüğünü öne sürerek "Eşim ve çocuklarıma küfür ederek beni öldürmeye kalkışmasaydı, böyle olmazdı. Tahliyemi talep ediyorum. İsteyerek yapmadım." dedi.

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