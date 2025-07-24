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        Gündüz dışarıya çıkamayanlar, akşam serinleyen havayla sahile akın etti

        ANTALYA'dadün etkili olan sıcak hava ve nem, kent genelinde yaşamı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:23
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        Gündüz dışarıya çıkamayanlar, akşam serinleyen havayla sahile akın etti
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        ANTALYA'dadün etkili olan sıcak hava ve nem, kent genelinde yaşamı zorlaştırdı. Gündüz saatlerinde dışarı çıkmayanlar, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar düştüğü akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle dün gün boyu evlerinde kalan vatandaşlar, sıcaklığın akşam saatlerinde 29 dereceye kadar düşmesiyle sahil bandında hareketlilik oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde evcil hayvanlarını gezdirdi, bazıları yürüyüş yaptı. Bazıları da sahilde futbol ve voleybol oynadı. Piknik yapanlar da sahilde yoğunluğa neden oldu.

        'GÜNDÜZ AKTİVİTE YAPAMIYORUZ'

        Arkadaşlarıyla sahilde voleybol oynayan Yunus Alparslan, "Gündüzün inanılmaz sıcaklığı ve nemiyle öğle saatlerinde veya akşam üzeri herhangi bir aktivite yapamıyoruz. Spor aktiviteleri için de genelde burayı tercih ediyoruz. Saat 21.00'den sonra hava daha serin oluyor, arkadaşlarımızla aktivite yapabiliyoruz" dedi. Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Eshabil Gözükara ise "Buraya tatile geldik. Gündüz sıcak olduğu için buraya gelemiyoruz. Akşamları serin olunca geliyoruz. Sıcak olduğu için gündüz gözüyle çıkamıyoruz bir yere" diye konuştu. Diğer yandan sahildeki yoğunluğun geç saatlere kadar sürdüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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