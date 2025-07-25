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        Antalya'da 2 ayrı orman yangını

        ANTALYA'DA iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:35
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        Antalya'da 2 ayrı orman yangını
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        ANTALYA'DA iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

        Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede ekipler yangına müdahale ediyor.

        Aynı saatlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde de yangın çıktı. Geçen haftalarda da yangın çıkan bu noktada büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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