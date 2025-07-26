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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 3'ü kontrol altında (7)

        50DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş Mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:00
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        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 3'ü kontrol altında (7)
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        50DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş ve Karataş Mahalleleri arasındaki Kızılbük mevkisinde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterler havadan, arazöz ve itfaiyeler ise karadan müdahale etti. Vatandaşlar da ilaçlama için kullandıkları traktör ve ilaçlama makineleriyle yangına müdahale etti. Yangında 3 ev, 4 ahır ve bazı tarım arazileri kül oldu. Mahalledeki caminin de bir kısmında alevler nedeniyle hasar oluştu. Yangında 50 dekar orman arazisi zarar gördü.

        HAYVANLAR ALEVLERDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Yangının mahalle merkezine yaklaşmasıyla vatandaşlar ahırlardaki küçük ve büyükbaş hayvanlarını mahallenin dışına doğru götürdü. Dumandan ve sıcaktan etkilenen bazı hayvanlara veteriner hekim tarafından iğne yapıldı. Bu sırada yangından kaçırılan bir ineğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığı görüldü. Bu sırada yangının büyümesiyle jandarma ekipleri mahalleye girişleri kapattı. Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşayan ekiplere su ve ayran taşıdı.

        EVİ YANDI

        Evi yanarken hayvanlarını son anda kurtardıklarını kaydeden Veli Kozan, “Evde yatıyordum. Gece çalışıyordum işten gelmiştim. Annem elektrikler gidince dışarı baktı. Dumanı gördük. Apar topar evden çıktık. Hayvanlarımız vardı, onları kurtardık. Sonra ev yandı” diye konuştu.

        ‘TEDBİR AL DEDİK’

        Dumanları gördüğünde köylülere haber verdiklerini belirten Ahmet Parlak, “Ev sahibine aradık. ‘Evin yanacak, tedbir al’ dedik. 1 saat sonra evi yandı. Dumanı gördüğümüz gibi köylülere haber verdik. Şu anda kontrol altına alındı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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