AK Parti Akseki İlçe Başkanlığı vatandaşlara aşure ikram etti

Aşure ikramı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini, gönül bağı kurduklarını kaydeden Gündoğdu, "Katılım gösteren tüm halkımıza ve davetimize icabet eden kıymetli protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Akseki Halk Pazarı'ndaki aşure ikramına Akseki Kaymakamı İsmail Yüksel, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özbek, MHP, Yeniden Refah Partisi ve CHP Akseki ilçe başkanları, ilçe halkı ve partililer katıldı.

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