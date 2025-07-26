Antalya'da orman yangınları kontrol altında (8)

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

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