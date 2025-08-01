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        Gazzeli öğrencinin 'annem Türkiye'de tedavi olsun' isteği

        İSRAİL'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan 1 gün önce Antalya'ya gelen yüksek lisans öğrencisi Ansam Shaqura (27), bombardımanda yaralanan annesinin tedavisi için Türk yetkililerden yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:35
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        Gazzeli öğrencinin 'annem Türkiye'de tedavi olsun' isteği
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        İSRAİL'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan 1 gün önce Antalya'ya gelen yüksek lisans öğrencisi Ansam Shaqura (27), bombardımanda yaralanan annesinin tedavisi için Türk yetkililerden yardım istedi. Shaqura, Mısır'da tedavi gören annesinin omurgasında kayma oluştuğunu ve yürüme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini belirterek, Türkiye'de ameliyat edilmesini istedi.

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Bitki Koruma alanında yüksek lisans öğrencisi Filistinli Ansam Shaqura'nın annesi Sohair Shaqura, yoğun bombardıman sırasında üzerine duvarın çökmesi sonucu ağır yaralandı. Omurgasında kayma oluşan kadının, ayrıca diz ameliyatı da olması gerekiyor. 7 farklı hastalıkla mücadele ettiği belirtilen anne Shaqura, yaşanan tahliyeler sonrası önce Refah bölgesine ardından Mısır'a geçmeyi başardı. Sohair Shaqura'nın tedavisi Mısır'da sürerken, annesinin Türkiye'de ameliyat edilmesini isteyen Ansam Shaqura hem maddi hem de resmi engellerle karşılaştı.

        'AİLEME YAKLAŞIK 1 AY ULAŞAMADIM'

        Türkiye'de yüksek lisans eğitimine devam eden Ansam Shaqura, savaş başladığında ailesi için endişelendiğini belirterek, "Gazze'deki savaştan 1 gün önce Türkiye'ye geldim. Ertesi gün savaş çıktı. Aileme yaklaşık 1 ay boyunca ulaşamadım. Çok korktum. Annemin 7 kronik hastalığı var. Saldırılar başladığında ailem her şeyin birkaç gün içinde biteceğini düşündü. Bu yüzden annem evimize geri döndü. Ancak baskılar artınca evi terk etmek zorunda kaldılar. Kıyafetlerini bile almadan çıkmak zorunda kaldılar. Önce Cibaliye'ye gittiler, ardından Han Yunus'ta bir arkadaşlarının yanına sığındılar. Orası da tahliye edilince Refah'a geçmek zorunda kaldılar" dedi.

        'ANNEMİN ÜZERİNE DUVAR YIKILDI'

        Annesinin durumunun kötüleştiğini belirten Shaqura, "Duvarın üzerine yıkılması nedeniyle omurgasında kayma oluştu. Dizinden de ameliyat olması gerekiyor. Şu anda Mısır'da tedavi görüyor ama yürüme yetisinin yüzde 70'ini kaybetti. Kardeşim de onunla birlikte. Onları Mısır'a geçirebilmek için elimden geleni yaptım. Ancak şimdi Türkiye'ye getiremiyorum" diye konuştu.

        'EN BÜYÜK İSTEĞİM, ANNEMİN TÜRKİYE'YE GELMESİ'

        Maddi olarak zorlandığını anlatan Shaqura, "Sürekli Mısır'a gidip geliyorum. Eğitimime devam ederken, bir yandan da annemle ilgilenmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, psikolojim çok kötü. En büyük isteğim, annemin Türkiye'ye gelmesi, burada tedavi olması ve onun yanında olabilmek. Savaş bittiğinde ve okulumu bitirdiğimde ülkemize dönmek istiyoruz. Lütfen annemin Türkiye'ye gelmesi ve tedavi olması için bize yardım edin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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