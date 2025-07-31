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        Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

        ANTALYA'da trans birey Nida Nazlıer (45), birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinde bogğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:15
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        Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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        ANTALYA’da trans birey Nida Nazlıer (45), birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinde bogğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Evin bahçesinde yapılan aramada bahçede bulunan saksıdaki toprağa gömülü bıçak bulundu.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer’in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer’i banyoda bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. Bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri boğazına ve yüzüne aldığı 1’er bıçak darbesiyle ölen Nazlıer ile ilgili inceleme başlattı. Bu sırada haberi alıp evin önüne gelen Nazlıer’in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri ev içerisinde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında bahçede bulunan saksı içerisinde toprağa gömülü bir bıçak buldu. Bıçak inceleme için delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer’i bulan H.İ. ise gözaltına alındı. H.İ. arkadaşlarına 'Avukatıma haber verin' diyerek bağırdı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerine yaptığı incelemenin ardından Nazlıer’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nazlıer’in cenazesinin götürülmesi sırasında evinin önünde bekleyen arkadaşları gözyaşı döktü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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