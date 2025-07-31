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        Antalya'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:57
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        Antalya'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki Şan Apartmanı'nın birinci katında yaşayan N.N. (45), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, N.N'nin boynunda bıçaklanma izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili olarak N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ. (23) şüpheli olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ekipler, apartmanın bahçesindeki saksının içinde bıçak buldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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