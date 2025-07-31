Antalya'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki Şan Apartmanı'nın birinci katında yaşayan N.N. (45), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, N.N'nin boynunda bıçaklanma izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak N.N'nin ev arkadaşı olduğu öne sürülen H.İ. (23) şüpheli olarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, apartmanın bahçesindeki saksının içinde bıçak buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.