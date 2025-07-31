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        Dolandırılmaktan son anda kurtuldu; şüpheli suçüstü yakalandı

        ANTALYA'datelefonla aradığı H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:40
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        Dolandırılmaktan son anda kurtuldu; şüpheli suçüstü yakalandı
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        ANTALYA'datelefonla aradığı H.B. adlı kadının 10 milyon lirasını dolandırmak isteyen T.D., suçüstü yakalanıp tutuklandı.

        Kentteki bir banka şubesinde 10 milyon lirayı dolara çevirmek isteyen H.B.'nin hareketleri şüpheli bulununca polise haber verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, harekete geçti. Ekipler, H.B. ile görüştü. H.B., kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtan kişilerin telefonla aradığını, arayan kişinin 'Adınız kara para aklama olayına karıştı' söyleminde bulunarak üzerinde baskı kurduğunu ve yönlendirmelerle bankaya parasını çekmeye geldiğini belirtti. Polislerle birlikte hareket eden H.B.'den 10 milyon lira karşılığı 247 bin doları elden almaya gelen T.D., para poşetini aldığı esnada suçüstü yakalandı. T.D.'nin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve sim kartına el konuldu. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen T.D., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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