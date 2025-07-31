Manavgat'ta yolda bulunan kirpi ve yavruları kurtarıldı

Kirpi ve 4 yavrusunun araçların arasında yolun karşısına geçmeye çalıştığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Trafik akışın yoğun olduğu alandan yavruları ile birlikte alınan kirpi, güvenli bir bölgeye bırakıldı.

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