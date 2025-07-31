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        5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu

        ANTALYA'daannesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık Arda Deniz D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:49
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        5 aylık bebek, çocuk evindeki yatağında ölü bulundu
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        ANTALYA'daannesi tarafından sokağa terk edilen 5 aylık Arda Deniz D., kaldığı çocuk evindeki yatağında ölü bulundu.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Görevliler, 5 aylık Arda Deniz D.'yi kurum içerisindeki yatağında hareketsiz halde buldu. Nefes almadığı fark edilen bebek, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Arda bebek kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        'SABAH KONTROLE GÖTÜRÜLÜP GERİ GETİRİLDİ'

        Arda Deniz D.'nin, olay günü sabah saatlerinde rutin kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından öğle saatlerinde çocuk evine geri getirildiği öğrenildi. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk evinde inceleme yaptı. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

        ANNESİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLDİ

        5 ay önce annesi tarafından terk edilen Arda bebek önce Kepez Devlet Hastanesi'ne ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti. Bronşit ve beslenme bozukluğu nedeniyle 1 ay tedavi gören bebek daha sonra devlet korumasına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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