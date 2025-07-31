Antalya'da "İklim Değişikliği ve Ulaşım, İletişim Sektörü" konferansı yapıldı

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliği ve Ulaşım, İletişim Sektörü" konulu farkındalık artırma konferansı düzenlendi.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamındaki konferans, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal, proje süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İklim değişikliğine uyum eylemini güçlendirme yoluyla toplumsal direncin arttırılmasını hedeflediklerini belirten Bal, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltarak mümkün olduğunca bunları nasıl fırsata çevirebileceğimize odaklanıyor, sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızdan olan iklim eylemi yani iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak da afetlerin ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açtığını söyledi.

İklim değişikliğinin küresel bir kriz olduğunu vurgulayan Solak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada sıklıkla ve şiddeti artan afetlerle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız afetler enerji, sanayi, ulaşım ve kentsel altyapılarımızı önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açıyor. Küresel tedarik zincirleri alanları daralıyor, su ve gıda krizi gibi riskler söz konusu."

İklim değişikliğini, tüm bölgeleri ve sektörleri, toplumun her kesimini doğrudan ilgilendiren bir güvenlik ve kalkınma meselesi olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Solak, "Toplumun ve sektörlerin tümünün dahil olduğu ortak çabalarla ilerlemek zorundayız aksi halde bu sorunla mücadele etmemiz mümkün değil. Akdeniz'de makro iklim kuşağındayız su stresi yaşayan bir ülkeyiz. İklim Kanunu, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki yasal çerçevesini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.