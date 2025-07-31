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        'Mevlide gidiyorum' diye evden çıkıp kayboldu, 56 gündür bulunamadı

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76), 56 gündür bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:42
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        'Mevlide gidiyorum' diye evden çıkıp kayboldu, 56 gündür bulunamadı
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76), 56 gündür bulunamadı.

        Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran'da öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı.

        MEVLİDE GİTMEMİŞ

        Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Kayıp ihbarının ardından çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışmaları yapıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timlerinin sürdürdüğü çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ailesinin, 56 gündür izine rastlanmayan Hüseyin Karadeniz'in bulunması için umutlu bekleyişi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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