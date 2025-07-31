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        Muhittin Böcek'in gelini ile 3 şüpheli adliyede

        ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuyumcu Kemal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:05
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        Muhittin Böcek'in gelini ile 3 şüpheli adliyede
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        ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuyumcu Kemal A., eski başkan vekili Metin A.'nın yeğeni Hakan A. ile iş insanı Bülent Ç. adliyeye sevk edildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

        HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

        Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya'dan uçakla gittiği İstanbul Havalimanı'nda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Zuhal Böcek'in yanında olan ilk evliliğinden 8 yaşındaki kızı ise babasına teslim edildi. 3-4 gün önce yurt dışından geldiği öğrenilen Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.

        GÖKHAN BÖCEK YURT DIŞINDA

        Zuhal Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah emniyete sevk edildi. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi. Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 3’üncü dalgasında gözaltına alınan kuyumcu Kemal A., eski başkan vekili Metin A.'nın yeğeni Hakan A. ile iş insanı Bülent Ç. de adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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