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        Antalya'da motosikletin tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:38
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        Antalya'da motosikletin tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasında
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki tekne yüklü römorka çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        A.A. (17) idaresindeki motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki tekne yüklü römorka çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.

        Yaralı sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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